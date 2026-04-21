Pellegatti: "Tare è rimasto spiazzato perché aveva chiuso l'operazione Hojlund e si è perso tempo ai piani alti ed è arrivato il Napoli"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'operato della dirigenza rossonera: "L'operato di Tare? Il problema del Milan è che ogni volta che si compra un giocatore, si dice chi lo ha preso. E si parte male così. Per me Tare ha iniziato a lavorare a fine maggio, poi è rimasto spiazzato perché aveva chiuso l'operazione Hojlund e si è perso tempo ai piani alti ed è arrivato il Napoli. Poi ha preso Nkunku ma non è un centravanti e non ha funzionato. E' rimandato Tare. Queste settimane sono fondamentali per costruire il Milan del futuro. O a Tare fai fare il ds e su suggerimento di Allegri va a prendere i giocatori...".

I PROBLEMI E LE SOLUZIONI

Hellas Verona-Milan 0-1, giocato in un umido pomeriggio di metà aprile, ha iniziato a dissipare alcuni dubbi: Tare ha detto che si sta lavorando con Allegri per programmare il futuro, Allegri ha confermato, i calciatori hanno riconosciuto sia l'importanza dei punti e sia la necessità di migliorare sotto l'aspetto del gioco. La squadra e tutto lo staff di Milanello ovviamente non possono pensare che, nonostante manchino "solo" 7 punti da conquistare nelle prossime 5 partite, l'obiettivo Champions sia già raggiunto. Massima concentrazione finché l'aritmetica non darà sentenze definitive. Noi invece possiamo permetterci di andare anche un po' oltre, perché nonostante i 66 punti guadagnati ed il momentaneo secondo posto ci sono degli aspetti che non convincono e che la Champions League dell'anno prossimo non perdonerà in nessun modo. GLI ATTACCANTI NON SEGNANO - Altra partita, altra occasione in cui manca il gol di un attaccante. Leao, Pulisic, Fullkrug, Nkunku, Gimenez: sono tutti a secco da almeno 50 giorni (Leao). Pulisic non segna da fine dicembre 2025, Gimenez da quasi un anno. Follia pura: il Milan è una squadra che nel 2026 non ha praticamente fare affidamento sui propri attaccanti. A prescindere da moduli e compiti è un dato preoccupante. Anzi, come i rossoneri siano secondi in classifica è difficile da spiegare razionalmente con un reparto che ha smesso di funzionare in blocco da mesi. Per la prossima stagione: idee chiare su modulo, modo di giocare e soprattutto su quale punta investire in estate. I trofei si vincono con i gol, c'è poco da fare. Senza, al massimo si vivacchia in zona Champions.