Passerini: "Nel Milan c'è chi è convinto che la separazione da Leao farebbe bene a tutti: è sul mercato"

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Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera sul futuro di Rafael Leao: "Leao sul mercato in estate, ma solo con offerte degne di nota: Premier League o Arabia Saudita le destinazioni possibili. Ma lui è legato al Milan, vorrebbe restare, la vetrina dei Mondiali può cambiare tutto. «Perché sempre io?». Nonostante la vittoria che ha avvicinato il Milan alla Champions, distante ora 7 punti da raggranellare in 5 giornate, Leao resta al centro delle polemiche. A Verona non ha gradito la sostituzione, Allegri lo ha rincuorato, ma Rafa è amareggiato. Lo ha ammesso anche a chi gli sta vicino, a chi gli vuole bene. È sul mercato, questa è la verità. E in estate, in caso di offerte a partire da 40-50 milioni, verrà ceduto: Premier League e Arabia Saudita le destinazioni più probabili. Anche nel club, c'è chi è convinto che la separazione farebbe bene a tutti. Al giocatore per primo, che magari cambiando aria ritroverebbe serenità. I fischi di San Siro sono stati la prova di una rottura con i tifosi, che sembrano aver smarrito la fiducia in lui.

La strategia del Milan però è chiara: Rafa ha un contratto fino al 2028 con stipendio da 7 milioni e non verrà svenduto. Sotto i 40-50 milioni, non se ne parla. E oggi offerte di quel genere non sono arrivate. Ecco perché la vetrina del Mondiale può cambiare gli scenari. Il Portogallo, a differenza nostra, si è qualificato. E se l'attaccante dovesse mettersi in mostra, segnando magari anche qualche gol dei suoi, qualcosa potrebbe cambiare. Lo spogliatoio milanista è con lui. I suoi compagni lo conoscono, sanno che al di là dell'atteggiamento a volte troppo scanzonato è legato ai colori rossoneri. Infatti vorrebbe restare. E anche Allegri, che non lo lascerebbe partire a cuor leggero, lo spinge a dare tutto in queste ultime 5 partite. Dopo la sostituzione, quando Rafa gli ha chiesto «perché sempre io?», Max gli ha dato una carezza. Allegri nella prossima stagione vuole un Milan più competitivo, per questo chiede 4 giocatori «alla Rabiot», cioè di alto livello, esperti, pronti all'uso. E Leao? Per Max, la porta resta aperta. Ma con Rafa ha parlato chiaro: se vuoi tenerti il Diavolo, servono i gol".