Il CorSera scrive su Leao: "Nel club c’è chi è convinto che la separazione farebbe bene a tutti, in primis al giocatore"

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Il Corriere della Sera in edicola oggi scrive così su Rafael Leao che è sul mercato e in estate potrebbe lasciare il Milan: "Anche nel club, c’è chi è convinto che la separazione farebbe bene a tutti. Al giocatore per primo, che magari cambiando aria ritroverebbe serenità. I fischi di San Siro sono stati la prova di una rottura con i tifosi, che sembrano aver smarrito la fiducia in lui".

Il Milan ascolterà e valuterà le offerte che arriveranno per il portoghese, ma non intende fare sconti e sotto i 40-50 milioni di euro non scenderà. Al momento non sono arrivate proposte concrete, ma la speranza in via Aldo Rossi è che il Mondiale possa essere la vetrina giusta per Leao per mettersi in mostra e attirare delle pretendenti. Per Rafa, Premier League e Arabia Saudita restano le destinazioni più probabili.