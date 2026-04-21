Il Milan sul "fratello maggiore" di Haaland: Sorloth è la punta che può far restare Allegri?

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Sia ben chiaro, il fatto che Alexander Sorloth venga qui definito come il "fratello maggiore" di Erling Braut Haaland non vuole assolutamente essere un metro di paragone con i due giocatori che, numeri alla mano, sono molto distanti. È un "fratello" perchè ne condivide la nazionalità norvegese, sia sulla carta di identità che in campo con la Nazionale, ed è "maggiore" perchè ha cinque anni in più ed è un po' come se nella sua carriera avesse preparato il terreno per l'avvento della stella del City. Su questo giocatore, Sorloth, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi, si sono posati gli occhi del Milan.

Chi è Sorloth?

Sin dalla giovane età Alexander Sorloth, classe 1995, è stato identificato come un predestinato e nella sua carriera ci ha messo un po' per raggiungere lo status che ora si è costruito con la maglia dell'Atletico Madrid. Dopo le esperienze iniziali tra la madre patria, l'Olanda e la Norvegia, sbarca in Premier League al Crystal Palace, 23enne, ma non riesce a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corso di una stagione e mezza. Ravviva la sua carriera tra Belgio e Turchia finché non arriva la fucina del RB Lipsia che lo mette definitivamente sulla mappa. Da lì passa alla Real Sociedad dove ingrana con 34 gol inn 90 partite. L'exploit arriva nell'unica stagione al Villarreal, 2023/2024, quando segna 26 gol in 41 partite. Con questo ruolino si merita la chiamata dell'Atletico Madrid dove in una stagione e mezza (quella in corso) ha già toccato 44 reti in 80 partite. La domanda è: perché i Colchoneros dovrebbe privarsene? Secondo quanto viene riportato Sorloth stesso vorrebbe più minuti in campo e lo stesso Simeone cerca un attaccante con altre caratteristiche.

Salva-Allegri

In questo scenario si inserisce il Milan che potrebbe cogliere questa ghiotta occasione. Fa specie che in questa stagione il norvegese abbia iniziato da titolare solo la metà delle partite in cui è stato schierato, 24 su 48. Nonostante questo ha all'attivo 17 gol, di cui 10 in campionato, 6 in Champions League e 1 in Supercoppa di Spagna. Il suo nome potrebbe essere quello che convince Massimiliano Allegri a rimanere. Non ci sono reali possibilità, a oggi, che il tecnico vada via ma per fugare ogni dubbio la dirigenza dovrà fare in modo che dal mercato arrivino giocatori forti, possibilmente quelli richiesti da Max. E Sorloth risponderebbe proprio a questa descrizione: è un attaccante grosso, forte di testa e abile nel muoversi in area di rigore; sa legare il gioco con la squadra ed è anche capace di buttarsi nello spazio con una discreta velocità. Tutte caratteristiche che mancano al Milan (e sono mancate) e di cui Allegri avrebbe un gran bisogno, specialmente se si vorrà ambire a qualcosa di più l'anno prossimo. Il costo si aggira attorno ai 40 milioni di euro, bonus inclusi, ma la particolare situazione tra giocatore e Atletico potrebbe anche far scendere il prezzo.