Di Marzio: "Milan su Tiago Gabriel del Lecce, oggi vale almeno 25-30 milioni"

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Intervenuto a "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, Gianluca Di Marzio ha parlato così di Tiago Gabriel, difensore classe 2004 del Lecce che piace anche al Milan: "leri sera guardavo Lecce-Fiorentina e ho avuto ancora una volta la conferma di quanto forte sia Tiago Gabriel. Ricordate quanto fu pagato Tiago Gabriel dal Lecce e da Pantaleo Corvino? Sono andato a riguardare i miei appunti, le mie conversazioni su whatsapp ai tempi del suo arrivo un anno e mezzo fa, e l'operazione Tiago Gabriel a Lecce è costata un milione di euro più bonus, contratto sicuramente anche piuttosto basso per un difensore che arrivava dal campionato portoghese, dall'Estrela Amadora, club tra l'altro dove il Lecce è andato a fare la spesa negli ultimi anni più volte anche con grandi soddisfazioni, da Gaspar a Tiago Gabriel a Danilo Vega. Un milione di euro più bonus e pensavo a quanti giocatori del livello di Tiago Gabriel si possono trovare in Italia, italiani, a un milione di euro più bonus: direi pochi, pochissimi. Oggi un buon giocatore di Serie B costa forse il doppio se non il triplo e magari non dà lo stesso tipo di risultato e di effetto. Con Tiago Gabriel il Lecce si appresta a fare l'ennesima plusvalenza della gestione Corvino, giocatore che oggi vale almeno 25-30 milioni di euro conoscendo i prezzi che il Lecce imposta per i suoi giocatori.

Ci sono già top club importanti, non solo in Italia, disposti a trattare con il Lecce per prendere il difensore portoghese. In Italia una delle squadre più interessate è il Milan, anche se non c'è stata ancora una vera e propria trattativa avviata. Corvino è uno dei grandi artefici di un calciomercato davvero straordinario, non solo con il Lecce ma anche ai tempi della Fiorentina, del Bologna, quindi giù le mani da Corvino e da quella che è la sua strategia di mercato che nulla ha a che fare con la crisi del calcio italiano. Invece Corvino è stato bravo nel capire che oggi in Portogallo ci sono delle grandi occasioni che possono essere sfruttate per arricchire sia tecnicamente che patrimonialmente il proprio club, quello che faceva magari una volta andando in Serbia a prendere Jovetic, Ljajic, Savic e oggi lo fa in Portogallo con Gaspar, Danilo Veiga e Tiago Gabriel. Di sicuro Tiago Gabriel sarà uno dei protagonisti del prossimo calciomercato e oggi è uno degli artefici di una rincorsa verso la salvezza che il Lecce di Di Francesco e Corvino cercherà di raggiungere fino all'ultimo secondo".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!