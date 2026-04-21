Milan, è Adrien Rabiot il capocannoniere del 2026

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Le difficoltà degli attaccanti del Milan sono sotto gli occhi di tutti: è stato puntualizzato allo sfinimento che l'ultimo gol segnato da un centravanti rossonero è quello di Rafa Leao contro il Verona ad inizio marzo. E allora com'è possibile che la squadra di Allegri è seconda in classifica? Innanzitutto il Milan è la miglior difesa del campionato con 27 gol subiti. Poi in questo 2026 c'è un Adrien Rabiot in grande forma che più volte ha fatto la differenza, anche sotto porta. Dei 21 gol segnati dai rossoneri nel 2026 solo 8 arrivano dagli attaccanti (4 Leao, 3 Nkunku e 1 Fullkrug), praticamente un terzo della produzione offensiva, mentre il capocannoniere è Adrien Rabiot a quota 5. Numeri che devono far riflettere anche in ottica mercato.

Rabiot 5

Leao 4

Nkunku 3

Pavlovic 2

Loftus-Cheek 2

Fullkrug 1

Modric 1

Fofana 1

De Winter 1

Estupinan 1