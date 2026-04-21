Pastore: "Diverse critiche a Leao dopo Verona. Però lui fa l'assist, Pulisic neanche quello. E zero gol nel 2026"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso su Cronache di Spogliatoio sull'attacco del Milan: “Ho sentito diverse critiche nelle analisi post Verona nei confronti di Leao. Il portoghese però è l’autore dell’assist decisivo. Pulisic neanche quello. Zero gol nel 2026, giovando spesso anche dal primo minuto. Potrebbero esserci varie attenuanti: c’è chi parla di vita privata, chi di pressioni causata dal prossimo mondiale che giocherà in casa da capitano. Rimane però un giocatore spento per il momento, come lo è stato in passato nell’ultimo periodo al Chelsea. Fino a Natale andava a un ritmo insostenibile, con percentuali realizzative altissime“.

IL PUNTO SULL'ATTACCO DEL MILAN

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Alexander Sorloth, attaccante classe 1995 dell'Atletico Madrid, sta scalando posizioni nella lista del Milan che è sempre alla ricerca di un grande centravanti per la prossima stagione. Il norvegese, che è alto 195 cm ma è più bravo con il pallone tra i piedi, e ad attaccare gli spazi, che nel gioco aereo, ha sorpassato nelle preferenze del Diavolo anche Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic. Il motivo? Entrambi chiedono ingaggi fuori dai parametri del club di via Aldo Rossi. E così è spuntato un nuovo obiettivo per il reparto offensivo milanista del prossimo anno: Sorloth ha un contratto con l'Atletico Madrid fino al 2028. In questa annata, con la maglia dei Colchoneros, il centravanti norvegese ha collezionato finora 47 presenze in tutte le competizioni, segnando anche 17 gol.