MN - Giroud innamorato del Milan: "Ho tanta nostalgia, spero che il club torni in Champions"

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È difficile quantificare quanto i tifosi rossoneri amino Olivier Giroud. Il tormentone del derby, lo scudetto vinto, le giocate decisive anche da portiere... Il francese, nei suoi tranni al Milan, ha dato tanto e ha ricevuto tanto: non poteva essere altrimenti, visto come ha onorato quella maglia rossonera che ammirava da ragazzino. Oggi Giroud gioca per il Lille in Ligue 1, e a 39 anni è già arrivato a quota 11 gol stagionali. La redazione di MilanNews.it, con il suo inviato Alessandro Schiavone, ha avuto il piacere di intervistare il campione francese. Questo un estratto della prima parte dell'intervista esclusiva, con la seconda che verrà pubblicata nella giornata di giovedì.

A cosa pensi quando senti la parola Milan?

“La passione per il calcio, San Siro, lo Scudetto, l’amore dei tifosi quando ero lì in campo. Ho tanta nostalgia del Milan, ma sono rimasto in contatto con i miei compagni e con le persone dello staff. Mi manca questo club, dove ho passato tre anni fantastici (ride, ndr). Adesso spero che il club torni in Champions League l’anno prossimo".