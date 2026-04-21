Bonucci: "Allegri molto vicino allo stile Real Madrid: lo vedrei bene, è simile ad Ancelotti"

vedi letture

L'ex giocatore della Juventus, con una parentesi infelice anche al Milan come capitano, Leonardo Bonucci, ha partecipato nella serata di ieri a Madrid ai Laureus Awards. L'ex difensore è stato intercettato ai microfoni della stampa presente e ha parlato anche di attualità, in particolare di Massimiliano Allegri, suo allenatore per tanti anni con la maglia bianconera: nello specifico Bonucci ha commentato quello che potrebbe essere il futuro dell'attuale tecnico rossonero. Le sue dichiarazioni riprese da TMW.

Le parole di Leonardo Bonucci su Massimiliano Allegri e il suo futuro: "Per il suo modo di gestire uno spogliatoio e per il suo modo di intendere il calcio, Allegri è veramente molto vicino allo stile del Real Madrid. Sa togliere le responsabilità dalle spalle dei giocatori, permettendogli di giocare con la massima libertà. Vedo bene Allegri perché è molto simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio. Se Ancelotti ha vinto al Real Madrid, con Allegri ci sono delle buone chances"