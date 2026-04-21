Serafini è critico: "Nel girone di ritorno il Milan ha avuto un attacco da retrocessione"

vedi letture

Presente negli studi di Sportitalia, Luca Serafini ha commentato così le difficoltà dell'attacco del Milan: "Milan, Napoli e Juventus raramente hanno giocato bene in questo campionato, ma hanno tre allenatori che hanno fatto quello che potevano con quello che avevano. Avere più qualità non è una scelta, ma una necessità. Allegri è molto discusso per la sua filosofia, ma sinceramente non vedo cosa potesse fare di più con questa squadra che fino ad un mese fa aveva una proiezione di punti superiore agli 80. Poi ha perso tre partite su quattro e sono cambiate le prospettive.

Milan, Napoli e Juventus hanno giocato il girone di ritorno praticamente senza attacco. Hojlund è sparito dai radar, la Juventus sappiamo che in quattro non ne hanno fatto uno continuo, mentre il Milan ha un attacco, nel girone di ritorno, da retrocessione per la condizione di Pulisic, per il ruolo e la condizione di Leao e per il fatto che in tre, Fullkrug, Nkunku e Gimenez, non ne hanno fatto mezzo".