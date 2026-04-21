Ramazzotti racconta: "Prima di lasciare il campo, Leao ha lanciato un paio di occhiate cariche di perplessità ad Allegri e gli ha chiesto il motivo del cambio"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul cambio di Leao: "Un'altra sostituzione non gradita, in un'altra partita senza gol e con una prestazione in chiaroscuro, salvata solo dall'assist per la rete di Rabiot. Rafa Leao al Bentegodi non ha brillato, non ha interrotto l'astinenza in fase realizzativa che dura da 50 giorni ed è uscito contrariato al 18' della ripresa per far posto a Santiago Gimenez. Prima di lasciare il campo ha anche lanciato un paio di occhiate cariche di perplessità a Massimiliano Allegri e quando ha varcato la linea laterale, con la mano davanti alla bocca, gli ha chiesto il perché della sostituzione. C'è stato un breve scambio di battute, con il tecnico di Livorno che è sembrato rincuorarlo. Di certo Rafa non si è rasserenato ed è andato in panchina amareggiato: lì ha parlato con Dolcetti, collaboratore di Max, che gli ha spiegato la scelta.

Forse al Bentegodi è stato anche innervosito dai fischi ricevuti dalla curva dei tifosi del Verona e dopo l'1-0 l'esultanza a braccia larghe, con lo sguardo rivolto per un attimo verso quel settore dello stadio, aveva fatto capire che non era sereno. Il cambio di Allegri ha completato il pomeriggio (quasi) da dimenticare per il portoghese che comunque dopo il fischio finale è andato in campo a festeggiare la vittoria con i compagni. Capelli sciolti e un accenno di sorriso. I fischi dei propri tifosi di sabato scorso, contro l'Udinese, a San Siro fanno parte del passato. Almeno quelli... Anche dei fischi di Verona, però, avrebbe fatto volentieri a meno. Idem della sostituzione che era arrivata anche contro i bianconeri friulani".