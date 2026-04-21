Elezioni Figc: Malagò annuncia di non voler sciogliere le riserve prima del 13 maggio
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(ANSA) - MILANO, 20 APR - "Non credo di sciogliere le riserve entro la settimana. Finirò la settimana e raccoglierò anche le idee, sarà importante incontrare il presidente Abete, devo fare un programma. Penso che arriveremo, non dico a ridosso del 13 maggio, ma quasi". Lo ha detto Giovanni Malagò in conferenza stampa dopo l'incontro in Lega Serie A. "Dopo che avrò parlato con le componenti, sarà importante parlare con il ministro Abodi, ci mancherebbe - ha aggiunto - . Devo dare priorità al mondo sportivo: se le altre componenti non sono d'accordo ringrazierò la Serie A e mi fermerò". (ANSA).
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