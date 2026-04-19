Attenzione al cartellino: in cinque con un giallo oggi saltano la Juventus

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Il Milan deve essere concentrato totalmente sulla gara di oggi al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona: è giusto e sacrosanto che sia così, specialmente dopo i passi falsi di Como e Roma che danno la possibilità alla squadra di Allegri di allungare nuovamente su quinto e sesto posto, facendo un passo avanti rilevante verso l'obiettivo Champions League. È pur vero che tra una settimana esatta il Diavolo ospita la Juventus a San Siro, un big match che potrebbe essere quasi risolutivo.

Non bisogna pensarci adesso a livello generale ma per la situazione diffidati forse un minimo di attenzione va data. I rossoneri a rischio giallo oggi e dunque squalifica settimana prossima, sono cinque. Si tratta di giocatori che oggi dovrebbero partire quasi tutti titolari: Rafael Leao, Luka Modric, Youssouf Fofana, Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame. La partita di Verona andrà affrontata al 100% e questo vuol dire anche evitare ingenuità che possano portare a una sanzione disciplinare.