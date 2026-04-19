Sponsor tecnico, il Milan tratta il rinnovo con Puma ma occhio a Adidas e Nike
In merito allo sponsor tecnico del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce stamattina che il club di via Aldo Rossi è in trattativa per rinnovare l'accordo con Puma che scade nel 2028. Ma attenzione alla concorrenza perchè il brand rossonero è uno dei primi 15 del calcio europeo: sono infatti interessate al Diavolo anche l'Adidas, che è gà stata sponsor del Milan in passato, e soprattutto la Nike, azienda dove il membro del Cda milanista Calvelli ha lavorato per anni.
HELLAS VERONA-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Zingarelli-Laudato
IV Ufficiale: Massimi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Gariglio
DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN
Data: domenica 19 aprile 2026
Ore: 15
Stadio: Bentegodi di Verona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
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