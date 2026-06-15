Modric dribbla il futuro dagli Stati Uniti: "Concentrato esclusivamente sul Mondiale"

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Luka Modric, a due giorni dal debutto Mondiale contro l'Inghilterra, ha dribblato le domande sul suo futuro che ancora non è chiaro

Una delle partite più suggestive e più attese di questa prima giornata del Mondiale è sicuramente quella che si giocherà mercoledì alle 22 tra Inghilterra e Croazia. In campo, per il suo sesto Mondiale, ci sarà l'immenso Luka Modric. Il fuoriclasse croato non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro anche se è probabile che possa appendere gli scarpini al chiodo al termine della rassegna iridata. Intanto ha dribblato le domande su quello che sarà direttamente dal ritiro della sua Nazionale.

MILAN: MODRIC PENSA ESCLUSIVAMENTE AL MONDIALE

Le parole di Luka Modric sul futuro e sul Mondiale che inizierà a breve per la Croazia: "Sono concentrato esclusivamente sul torneo perché voglio aiutare la squadra nel modo migliore possibile. La forza più grande della Croazia nelle ultime edizioni della Coppa del mondo è sempre stata l'unità e dovrà essere così anche questa volta. Non siamo qui per partecipare, per fare da comparsa. Quando il gruppo è compatto, possiamo competere con chiunque. Noi giocatori più esperti dobbiamo dare una mano ai giovani, aiutarli a crescere e trasmettere loro esperienza, qualità e carattere. I giovani devono sentirsi liberi di mostrare le loro qualità e noi dobbiamo supportarli. È in corso un ricambio generazionale, ma vogliamo continuare a vincere e a far bene come successo nelle ultime due edizioni del Mondiale.""