MN - Al Milan con Krösche arriverebbe Hardung come DS. Schmidt: "All'Eintracht non ha fatto benissimo, ma è uno molto bravo con i contratti"

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Markus Krösche è uno dei principali candidati al ruolo di DT del Milan, profilo che il collega de la BILD Marc Schmidt ha approfondito in esclusiva per MilanNews.it

Individuato - molto probabilmente - in Ruben Amorim l'uomo giusto dal quale ripartire in panchina, il Milan deve ora sciogliere il nodo legato alla dirigenza, visto che ci sono ancora diversi ruoli scoperti. Tra questi quello del direttore tecnico, figura portante del progetto del Diavolo che verrà. Markus Krösche è sicuramente uno dei profili più papabili per questa poltrona, classe 1980 oggi CEO dell'area sportiva dell'Eintracht Franforte, con il quale ha lavorato tanto, e bene, nel corso degli anni. Del dirigente tedesco ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de la BILD Marc Schmidt.

Krösche si porterebbe dietro al Milan dall'Eintracht Hardung come direttore sportivo eventualmente

"Si, perché di solito Krösche si porta dietro tutto il suo staff. Per quanto riguarda Hardung la situazione è più semplice, perché all'Eintracht non ha fatto per niente bene. Il club vorrebbe lui fuori già da tempo, ma Markus (Krösche, ndr) l'ha trattenuto perché Hardung conosce molto bene gli aspetti contrattuali. Quindi sono sicuro che lui potrebbe far parte dello staff che Krösche si porterebbe dietro, ma il suo lavoro all'Eintracht non è stato per niente convincente".

Quali sono i limiti di Markus Krösche?

"Il punto è il segunte: Krösche verrebbe al Milan solo nel momento in cui gli garantiscono di avere carta bianca. Questo significa che Ibrahimovic deve farsi da parte. So che Zlatan ha un interesse nell'investimento di RedBird nel Milan, ma dall'esterno tutti lo colpevolizzano per il fallimento della squadra in questa stagione. Nessuno qui che conosce la struttura del Milan pensa che Krösche possa andare lì. È l'opposto rispetto a quello che Markus fa. Ibrahimovic dovrebbe essre totalmente fuori, non dovrebbe interferire in niente. Se decidono di puntare sul tedesco Krösche diventa il capo. Nessuno lo può toccare, nessuno gli potrà dire cosa deve fare".