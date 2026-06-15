Romano: “Krosche ha l’accordo col Milan, c’è da trattare con l’Eintracht che non è contento della situazione”

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Romano parla della situazione tra Krosche e il Milan.

Nel suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha dato le ultime sulla situazione Krosche-Milan. Queste le sue parole.

"Il Milan ha un accordo verbale, chiaramente, non firmato nel massimo rispetto con Markus Krosche. È un'intesa pronta, cioè l'idea di progetto del Milan è chiara e ne è al corrente anche Ruben Amorim. Per krosche c'è da accordarsi con l'Eintracht e sappiamo che specialmente i club tedeschi in questo tipo di situazioni sono abbastanza fermi, abbastanza duri. Krosche si occupa veramente di tante cose, è veramente una figura centrale totale, si sta occupando di diverse cose mentre c'è questo discorso in piedi col Milan. Ad esempio la Germania debutta, batte 7-1 Curasao segna e fa assist Nathaniel Brown, terzino sinistro che Makcus Krosche ha preso a 3 milioni e mezzo. Chiaramente da quel momento il giocatore oggi è arrivato a valere 55 milioni. Makcus Krosche si sta occupando della cessione al Bayern di Nathanel Brown che è praticamente chiusa, ma nel frattempo c'è questo discorso col Milan con cui c'è un feeling importante, c'è un contratto che il Milan sta preparando, ma prima di poterlo firmare serve l'accordo con l'Eintracht che non è molto contento, non soltanto per una questione di importanza ma anche per una questione di tempi. In Germania sono abituati a programmare le stagioni da, diciamo, mesi prima, per cui da marzo aprile sono già pronti a programmare il mercato estivo. Adesso il discorso è chiaramente differente. Quando si arriva a metà giugno, ormai giugno inoltrato, a provare a prendere un direttore, è chiaro che questo a un club tedesco possa non piacere. Quindi si sta lavorando per sbloccare il discorso. Il Milan l'accordo con Krosche ce l'ha, spera di riuscire a arrivare al traguardo quanto prima su questa operazione".