Ruben Amorim firmerà domani con il Milan un biennale con opzione

Ruben Amorim firmerà domani con il Milan un biennale con opzioneMilanNews.it
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Oggi alle 20:50News
di Francesco Finulli
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in diretta su DAZN, Fabrizio Romano firmerà domani con il Milan: pronto un biennale con opzione

Ruben Amorim è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan. Negli ultimi giorni la situazione ha subito l'accelerazione decisiva con la proprietà rossonera che ha deciso di puntare sul tecnico portoghese che nell'ultima stagione è stato esonerato dal Manchester United, club con cui ha vissuto una brutta esperienza sportiva dopo essere lanciato alla grande sulla panchina dello Sporting in Portogallo. Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano, l'allenatore Ruben Amorim firmerà domani con il Milan.

AMORIM FIRMA DOMANI CON IL MILAN

Il prossimo tecnico rossonero Ruben Amorim firmerà domani con il Milan. Questo quanto riportato qualche minuto fa da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, intervenuto come ogni sera a DAZN nel pre-gara di Belgio-Egitto, gara dei Mondiali. Queste le parole di Romano in diretta: "Ruben Amorim firmerà domani: domani è la giornata delle firme tra Amorim e il Milan. Contratto di due anni con opzione per il terzo, appena sotto i 3.5 milioni". 