Ordine svela: “Primo contatto di Ibra-Cardinale è con Rangnick, ma quando ho letto le sue richieste avevo capito fosse impossibile”

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Franco Ordine rivela che Cardinale e Ibrahimovic avevano incontrato a Vienna Ralf Rangnick ma l’austriaco ha fatto delle richieste molto esigenti.

Durante l’ultima puntata di QSVS, Franco Ordine ha parlato del primo incontro di Cardinale e Ibrahimovic con Rangnick, di Zlatan Ibrahimovic e della figura dell’amministratore delegato. Queste le sue parole.

“Al di là di tutte le piste che sono state accreditate, più o meno vere, più o meno suggerite dai vari agenti, allora il 25, che è un lunedì Cardinale comunica la il piazza pulita della società. Il giorno dopo, che è il 26 maggio, parte l'aereo con Cardinale Ibra e vanno a Vienna. Quindi il primo appuntamento è a Vienna e parlano con Rangnick dal quale poi riceveranno più tardi quelle specie di condizioni, e io quando ho letto le condizioni ho capito che sarebbero state inaccettabili perché avrebbero voluto dire che Ibra e Cardinale dovevano fare due passi indietro perché avrebbe deciso tutto l’austriaco”