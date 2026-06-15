De Paola sul Milan: "Una situazione pazzesca. Ecco il problema degli ultimi anni"

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Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Quella del Milan è una situazione pazzesca. Io ritengo che il problema degli ultimi anni..."

In casa Milan è arrivato il momento di guardare avanti. La società rossonera ha scelto di affidare la propria ripartenza a Ruben Amorim, sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della squadra. Dopo un'annata segnata da confusione e risultati altalenanti, il club ha deciso di puntare sul tecnico portoghese per dare inizio a un nuovo percorso tecnico e sportivo.

Reduce dall'esperienza al Manchester United, Amorim arriva con un'identità calcistica fresca e con la reputazione di allenatore capace, nonostante gli alti e bassi in Inghilterra. Il suo arrivo rappresenta una scelta importante e indica la volontà della dirigenza di rilanciare le ambizioni del Milan.

I tifosi osservano con curiosità l'inizio di questa nuova avventura. C'è consapevolezza che servirà tempo per vedere i risultati del lavoro del nuovo tecnico. Intensità, pressing e coraggio saranno alcuni degli elementi chiave del suo progetto.

Adesso la parola passa al campo. Amorim dovrà trasformare le aspettative in risultati e guidare il Milan verso una nuova fase della sua storia. Intanto Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Quella del Milan è una situazione pazzesca. Io ritengo che il problema degli ultimi anni sia stato rappresentato dalla contrapposizione fra Ibrahimovic e una controparte, che prima era rappresentata da Furlani e che ora è rappresentata da Calvelli. Sono anime che partecipano allo stesso progetto senza però esserne competenti.