Incontro a Milano tra il Napoli e l'agente di Gila: la Lazio apre alla cessione

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L'agente di Mario Gila sta incontrando il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna: la Lazio apre alla cessione del difensore

Mario Gila, per diversi giorni, ancora con la stagione in corso, è stato accostato al Milan come possibile rinforzo difensivo per i rossoneri e per la Champions. Era un mondo ben diverso, però: sulla panchina c'era ancora Massimiliano Allegri, primo sponsor del difensore spagnolo, e il Diavolo era ancora tranquillo di poter centrare abbastanza serenamente l'obiettivo Champions League. Oggi il tecnico livornese non c'è più e con lui anche la Champions, sfumata all'ultima giornata. Mario Gila dunque è diventato un obiettivo del Napoli, guarda caso prossima squadra di Allegri.

INCONTRO A MILANO TRA IL NAPOLI E GILA

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha aperto L'Originale di Sky Sport 24 con la notizia che il direttore sportivo Giovanni Manna del Napoli ha incontrato a Milano l'agente di Mario Gila, giunto in Italia per l'occasione. Secondo quanto viene riportato, il club partenopeo vuole trovare quanto prima l'accordo con il giocatore per poi spostare la trattativa sul tavolo con la Lazio. La novità delle ultime ore è che il club biancoceleste apre ora alla cessione del giocatore: ha bisogno di vendere per impostare il suo mercato e non vuole perderlo a zero l'estate prossima.