Incontro a Milano tra il Napoli e l'agente di Gila: la Lazio apre alla cessione
Mario Gila, per diversi giorni, ancora con la stagione in corso, è stato accostato al Milan come possibile rinforzo difensivo per i rossoneri e per la Champions. Era un mondo ben diverso, però: sulla panchina c'era ancora Massimiliano Allegri, primo sponsor del difensore spagnolo, e il Diavolo era ancora tranquillo di poter centrare abbastanza serenamente l'obiettivo Champions League. Oggi il tecnico livornese non c'è più e con lui anche la Champions, sfumata all'ultima giornata. Mario Gila dunque è diventato un obiettivo del Napoli, guarda caso prossima squadra di Allegri.
INCONTRO A MILANO TRA IL NAPOLI E GILA
Il giornalista Gianluca Di Marzio ha aperto L'Originale di Sky Sport 24 con la notizia che il direttore sportivo Giovanni Manna del Napoli ha incontrato a Milano l'agente di Mario Gila, giunto in Italia per l'occasione. Secondo quanto viene riportato, il club partenopeo vuole trovare quanto prima l'accordo con il giocatore per poi spostare la trattativa sul tavolo con la Lazio. La novità delle ultime ore è che il club biancoceleste apre ora alla cessione del giocatore: ha bisogno di vendere per impostare il suo mercato e non vuole perderlo a zero l'estate prossima.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan