Milan Futuro, il difensore Gabriele Minotti passa al Renate

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La notizia riguarda il giovane difensore di Milan Futuro. Infatti, dopo aver risolto consensualmente il suo contratto con il Milan, Gabriele Minotti, difensore classe 2003, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Renate. Questo il comunicato ufficiale sul sito del club nerazzurro: "A.C. Renate è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Minotti, che entra a far parte della rosa nerazzurra per la stagione 2026/2027.Il difensore, reduce dall’esperienza biennale con Milan Futuro, ha sottoscritto con l’A.C. Renate un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione sportiva 2027/2028.

MINOTTI, CARRIERA E STATISTICHE

Nato a Carate Brianza (MB) il 13 gennaio 2003, Minotti è un difensore centrale di 190 centimetri, cresciuto nel settore giovanile prima dell’Inter, quindi del Monza. Nell’estate del 2022 il passaggio alla Giana Erminio, con cui conquista subito il campionato di Serie D e approda tra i professionisti. Nelle due stagioni trascorse a Gorgonzola colleziona complessivamente 82 presenze e 4 reti, maturando un’importante esperienza anche nel campionato di Serie C. Le prestazioni offerte gli valgono, nell’estate del 2024, la chiamata del Milan, che lo acquisisce a titolo definitivo inserendolo nella rosa del neonato Milan Futuro. Con la formazione rossonera affronta prima il campionato di Serie C e successivamente quello di Serie D, proseguendo il proprio percorso di crescita.

Difensore centrale di piede destro, Minotti abbina struttura fisica, duttilità e conoscenza della categoria. Può essere impiegato al centro di una linea difensiva a quattro oppure come braccetto, sia a destra sia a sinistra, in una difesa a tre, offrendo così diverse soluzioni al reparto arretrato nerazzurro. Ora per Gabriele comincia una nuova tappa della propria carriera, ancora in Brianza e questa volta con la maglia delle Pantere. Benvenuto a Renate, “Mino”!".