AIC oggi a Milanello in visita ai calciatori del Milan: le immagini social
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Giornata sicuramente non banale in quel di Milanello. Sì perché come racconta l’Assocalciatori sul proprio profilo Instagram, oggi c’è stato un incontro sindacale tra i rappresentanti dei professionisti di calcio e la rosa del Milan. Queste le immagini della visita a Milanello di AIC direttamente postate sul social.
https://www.instagram.com/p/Db8vTXQjkzE/?igsh=MWY1aG9zMzUzeHA2ZA%3D%3D
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