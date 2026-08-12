AIC oggi a Milanello in visita ai calciatori del Milan: le immagini social

AIC oggi a Milanello in visita ai calciatori del Milan: le immagini socialMilanNews.it
Oggi alle 22:50News
di Niccolò Crespi

Giornata sicuramente non banale in quel di Milanello. Sì perché come racconta l’Assocalciatori sul proprio profilo Instagram, oggi c’è stato un incontro sindacale tra i rappresentanti dei professionisti di calcio e la rosa del Milan. Queste le immagini della visita a Milanello di AIC direttamente postate sul social.

https://www.instagram.com/p/Db8vTXQjkzE/?igsh=MWY1aG9zMzUzeHA2ZA%3D%3D