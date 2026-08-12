De Zerbi onesto su Tonali: "Qua al Tottenham potevamo offrirgli questa cosa in più che in altre squadre"

De Zerbi onesto su Tonali: "Qua al Tottenham potevamo offrirgli questa cosa in più che in altre squadre"MilanNews.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 23:20News
di Niccolò Crespi

Nel corso della sua intervista a Sky Sport, il tecnico del Tottenham Roberto De Zerbi ha parlato dell'arrivo di Sandro Tonali in maglia Spurs. Ecco un estratto delle sue parole sull'ex centrocampista e idolo rossonero:

DE ZERBI ESALTA TONALI

"Gli ho detto la verità, ai giocatori dico sempre quello che penso. Lui è sempre stato un leader, qua in una fase di ricostruzione dopo la sopravvivenza possiamo ripartire per creare qualcosa di duraturo nel campionato più difficile. Qua può essere leader, come lo è stato al Brescia a 18 anni. Qua al Tottenham potevamo offrirgli questa cosa più che in altre squadre".