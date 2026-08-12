De Zerbi onesto su Tonali: "Qua al Tottenham potevamo offrirgli questa cosa in più che in altre squadre"
MilanNews.it
Nel corso della sua intervista a Sky Sport, il tecnico del Tottenham Roberto De Zerbi ha parlato dell'arrivo di Sandro Tonali in maglia Spurs. Ecco un estratto delle sue parole sull'ex centrocampista e idolo rossonero:
DE ZERBI ESALTA TONALI
"Gli ho detto la verità, ai giocatori dico sempre quello che penso. Lui è sempre stato un leader, qua in una fase di ricostruzione dopo la sopravvivenza possiamo ripartire per creare qualcosa di duraturo nel campionato più difficile. Qua può essere leader, come lo è stato al Brescia a 18 anni. Qua al Tottenham potevamo offrirgli questa cosa più che in altre squadre".
Pubblicità
News
“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanzadi Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Gimenez-Porto, le ultime dal Portogallo: la posizione del Milan, la concorrenza della Lazio e i dubbi sulle condizioni fisiche del messicano
Primo Piano
CalciomercatoMilan alla finestra per Said El Mala: ecco chi è il talento del Colonia che piace ai rossoneri
CalciomercatoIl Dortmund non chiude per El Mala del Colonia. Milan in agguato: l'indiscrezione dalla Germania
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Pietro MazzaraPrimo PianoCardinale deve spendere subito per non deludere Amorim. Maignan-Rabiot: così no
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com