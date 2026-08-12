Milan, per Bucchioni sarà una stagione in salita: questo il suo pensiero sui rossoneri
La stagione del nuovo Milan di mister Ruben Amorim prosegue, con i rossoneri che sabato saranno impegnati nell'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato, in programma domenica 23 agosto contro il Torino. Al di là della parte tecnica, fondamentale per partire subito forti, resta di vitale importanza anche il tema sul calciomercato rossonero. Così, in merito alla stretta attualità del mondo rossonero, il giornalista Enzo Bucchioni ha scritto questo nell'editoriale di Tuttomercatoweb.com.
Un estratto del suo pensiero:
"Il lavoro da fare sembra enorme e senza una figura carismatica, di riferimento, che faccia mercato soprattutto in uscita per ricavare risorse, sembra tutto in salita. Il Milan sembra nudo, ora tocca ad Amorim mettere a posto le cose, ma la società lo deve accompagnare".
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