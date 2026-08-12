Gianluca Galliani e quell'episodio con Costacurta: "Billy saliva in sede e ci diceva..."

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Gli ultimi dieci giorni sono state una vera e propria montagna russa di emozioni per i tifosi del Milan. La dolorosa morte del Capitano Franco Baresi ha aperto il cassetto dei ricordi di tantissimi ex compagni e amici dell'immenso numero 6 milanista. Tra i tanti che hanno condiviso il proprio ricordo e le proprie sensazioni anche Gianluca Galliani, figlio di Adriano. Questo un estratto delle sue parole su un episodio riguardante Billy Costacurta:

"Se io penso al Milan, penso a Franco Baresi e poi a Paolo Maldini. Vorrei dire una cosa: in questi giorni ho visto qualche fake news sui social sul fatto che Baresi si presentasse in sede e dicesse di mettere la cifra che avrebbe firmato in bianco. C’è una persona che lo faceva e non ha mai avuto un agente, era Billy Costacurta. Arrivava e diceva: dottore, lei sa il mio valore, metta lei la cifra"