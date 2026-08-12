Pellegatti critico: "Cardinale è un faccio tutto io, ma non è questione e non è così dentro nel calcio italiano e internazionale"

vedi letture

L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. Non particolarmente positiva l'ultima uscita contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci e per ultimo Athekame i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.

Così, nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti si è espresso sulla dirigenza del Milan e sulla grande occasione che la società rossonera aveva di chiamare:

"Hai li Adriano Galliani, ma ti può consigliare in mille modi. Adriano Galliani ti fa tornare Maignan giorni prima. Adriano Galliani telefona Florentino Perez e Mastantuono viene al Milan. La Fiorentina avete visto come sta lavorando, non ha mica speso un miliardo, sta lavorando con Fabio Paratici, insomma, pensare ancora una volta che Gerry Cardinale faccio tutto io, ma non è questione e non è così dentro nel calcio italiano e internazionale".