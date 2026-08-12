Sabatini pungente: "Contro il Chelsea dovevamo vedere il calcio di Amorim, invece il Milan ha fatto zero tiri in porta"

Sabatini pungente: "Contro il Chelsea dovevamo vedere il calcio di Amorim, invece il Milan ha fatto zero tiri in porta"MilanNews.it
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Oggi alle 21:40News
di Niccolò Crespi

Così, in merito alla stretta attualità del mondo rossonero, nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato nella consueta puntata di Incudine e Martello Sandro Sabatini che è tornato a parlare dell'amichevole persa dal Milan per 3-0 contro il Chelsea. Questo un breve estratto:

"Non ho visto il filone di gioco contro il Chelsea, è stata una partita preoccupante. Non perché il Milan ha subito troppo, ma perché è stato raccontato che il Milan, il calcio di Amorim... e invece il Milan ha fatto zero tiri in porta. Adesso vediamo".