Sabatini pungente: "Contro il Chelsea dovevamo vedere il calcio di Amorim, invece il Milan ha fatto zero tiri in porta"
MilanNews.it
Così, in merito alla stretta attualità del mondo rossonero, nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato nella consueta puntata di Incudine e Martello Sandro Sabatini che è tornato a parlare dell'amichevole persa dal Milan per 3-0 contro il Chelsea. Questo un breve estratto:
"Non ho visto il filone di gioco contro il Chelsea, è stata una partita preoccupante. Non perché il Milan ha subito troppo, ma perché è stato raccontato che il Milan, il calcio di Amorim... e invece il Milan ha fatto zero tiri in porta. Adesso vediamo".
Pubblicità
News
“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanzadi Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Gimenez-Porto, le ultime dal Portogallo: la posizione del Milan, la concorrenza della Lazio e i dubbi sulle condizioni fisiche del messicano
Primo Piano
CalciomercatoMilan alla finestra per Said El Mala: ecco chi è il talento del Colonia che piace ai rossoneri
CalciomercatoIl Dortmund non chiude per El Mala del Colonia. Milan in agguato: l'indiscrezione dalla Germania
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Pietro MazzaraPrimo PianoCardinale deve spendere subito per non deludere Amorim. Maignan-Rabiot: così no
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com