Leao festeggia Balotelli: "Buon compleanno leggenda"

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Mario Balotelli compie 36 anni. L'ex attaccante rossonero, oggi giocatore Al-Ittifaq Football Club, è stato al Milan dal gennaio 2013 al 2014, per tornare in a Milanello nella stagione 2015/2016, anno in cui sulla panchina del Milan sedeva il compianto Sinisa Mihajlovic. L'attuale numero 10 rossonero invece, Rafa Leao ha voluto rendere omaggio a Mario con una storia e la scritta: "Tanti auguri leggenda" Accompagnata dalla foto dell'ex numero 45 rossonero in maglia azzura.