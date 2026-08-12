Eclissi solare a Milanello, il post social: Modric e compagno osservano lo spettacolo
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E' un evento incredibile e che solo tra alti 60 anni accadrà nuovamente così. L'eclissi solare ha colpito tutti per la propria magnificienza e spettacolarità. Un insieme di colori e sovrapposizione che non hanno lasciato spazio ad altri commenti: semplicemente bellissimo. Anche il Milan e i suoi giocatori, su Instagram osservano così l'eclissi in questo momento.
https://www.instagram.com/p/Db8t3LtAC4C/?img_index=1&igsh=MXZzaDdrNjAwMDBnOA%3D%3D
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