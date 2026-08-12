Pizzi verso l'inizio della Serie A: "Al Milan manca ancora qualcosa"

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L'ex calciatore Fausto Pizzi ha detto la sua sulle big della Serie A che si stanno preparando all'inizio del nuovo campionato

L'ex giocatore Fausto Pizzi, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, ha parlato così delle big della Serie A: "L'Inter sta lavorando con oculatezza, ha una squadra molto competitiva, a parte il problema di Dumfries, grosse cose da fare non ne ha. Dumfries sostituirlo non sarà semplice. Ora c'è da trovare un'alternativa di spessore e Spence credo sia il profilo adatto. Lo abbiamo visto al Mondiale, ha personalità, fisicità e un uno contro uno più dinamico. Mi sarebbe piaciuto vedere Palestra, un italiano che si afferma in un club italiano è sempre bello. Però Spence ha qualità che sono da Inter. Ha puntellato la rosa, giustamente. Avendo anche Akanji, Stones ha senso e va a rinforzare un reparto già molto forte. E' uno di altissimo livello, migliorerà la scelte per Chivu.

Il Napoli? Delle competitor è la più accreditata, per qualità di rosa e per come gestisce il gruppo Allegri. Credo poi abbia uno spirito di rivalsa, dopo le ultime annate non positive. Mi aspetto voglia di riscatto, non sarà facile perché l'Inter è ancora avanti. La Juventus? Sono ancora in via di completamento, ho visto l'amichevole con l'Inter e mi sembra ancora in costruzione. Kolo Muani e Alajbegovic sono importanti e andranno inseriti nei meccanismi, di sicuro daranno qualcosa in più all'attacco che è mancato lo scorso anno. Ma anche le altre devono completarsi, a partire dalla Roma, che vive dell'entusiasmo della qualificazione Champions. Manca qualcosa al Milan, sono curioso di vedere il Como come gestirà l'impegno Champions. E mi aspetto tanto dalla Fiorentina, che ha fatto un mercato importante. Arriva Pellegrino, che è molto forte".