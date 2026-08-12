De Zerbi pazzo di Tonali: “Deve essere leader, dobbiamo creare qualcosa di duraturo in Premier”
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Le parole di De Zerbi su Sandro Tonali
Nel corso della sua intervista a Sky Sport, il tecnico del Tottenham Roberto De Zerbi ha parlato dell'arrivo di Sandro Tonali in maglia Spurs. Queste le sue parole
"Gli ho detto la verità, ai giocatori dico sempre quello che penso. Lui è sempre stato un leader, qua in una fase di ricostruzione dopo la sopravvivenza possiamo ripartire per creare qualcosa di duraturo nel campionato più difficile. Qua può essere leader, come lo è stato al Brescia a 18 anni. Qua al Tottenham potevamo offrirgli questa cosa più che in altre squadre".
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