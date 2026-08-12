Supercoppa Europea, Aston Villa e PSG si giocano la coppa: le probabili formazioni

Supercoppa Europea, Aston Villa e PSG si giocano la coppa: le probabili formazioniMilanNews.it
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Oggi alle 19:10News
di Andrea La Manna
Le probabili formazioni di Aston Villa-PSG.

Questa sera, alle ore 21, alla Red Bull Arena di Salisburgo, i campioni d'Europa del PSG e i vincitori dell'ultima Europa League dell'Aston Villa si contenderanno la Supercoppa Europea. A poco più di un ora dal fischio d'inizio, queste sono le probabili formazioni.

PSG-ASTON VILLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

PSG (4-3-3) - Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, Zaire-Emery; Akliouche, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

ASTON VILLA (4-2-3-1) - Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Barkley, Buendia; Abraham. All. Emery