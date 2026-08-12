Supercoppa Europea, Aston Villa e PSG si giocano la coppa: le probabili formazioni
MilanNews.it
Le probabili formazioni di Aston Villa-PSG.
Questa sera, alle ore 21, alla Red Bull Arena di Salisburgo, i campioni d'Europa del PSG e i vincitori dell'ultima Europa League dell'Aston Villa si contenderanno la Supercoppa Europea. A poco più di un ora dal fischio d'inizio, queste sono le probabili formazioni.
PSG-ASTON VILLA: LE PROBABILI FORMAZIONI
PSG (4-3-3) - Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, Zaire-Emery; Akliouche, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
ASTON VILLA (4-2-3-1) - Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Barkley, Buendia; Abraham. All. Emery
Pubblicità
News
“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanzadi Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Gimenez-Porto, le ultime dal Portogallo: la posizione del Milan, la concorrenza della Lazio e i dubbi sulle condizioni fisiche del messicano
Primo Piano
CalciomercatoIl Dortmund non chiude per El Mala del Colonia. Milan in agguato: l'indiscrezione dalla Germania
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Pietro MazzaraPrimo PianoCardinale deve spendere subito per non deludere Amorim. Maignan-Rabiot: così no
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com