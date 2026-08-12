Pellegatti insiste: “Avevi li Galliani libero… Cardinale vuole fare tutto ma non è così dentro il calcio”

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Pellegatti sulla dirigenza del Milan e su Adriano Galliani.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti si è espresso sulla dirigenza del Milan e sulla grande occasione che la società rossonera aveva di chiamare Adriano Galliani. Queste le sue parole.

"Qui c'è stato subito l'annullamento di tutto, un mese senza l'allenatore, poi è arrivato. Insomma, bisogna sapersi muovere. lo continuo a condurre la battaglia, poi non lo dico più, sennò son noioso, ma hai li Adriano Galliani, ma ti può consigliare in mille modi. Adriano Galliani ti fa tornare Maignan giorni prima. Adriano Galliani telefona Florentino Perez e Mastantuono viene al Milan. La Fiorentina avete visto come sta lavorando, non ha mica speso un miliardo, sta lavorando con Fabio Paratici, insomma, pensare ancora una volta che Gerry Cardinale faccio tutto io, ma non è questione e non è così dentro nel calcio italiano e internazionale".