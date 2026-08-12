Olanda, contatti con Xavi per la panchina della nazionale

vedi letture

Negli ultimi giorni, Xavi, allenatore cercato anche dal Milan nei mesi scorsi, ha avuto dei contatti per la panchina dell'Olanda

Prima di andare su Ruben Amorim, il Milan ha valutato diversi allenatori, tra cui anche Xavi, il quale però ha detto no alla corte del Diavolo perchè il suo obiettivo era quello di sedersi sulla panchina di una nazionale. E in questo senso negli ultimi giorni l'ex Barcellona avrebbe avuto dei contatti con la Federazione calcistica olandese che è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico dopo l'addio di Koeman. Lo riferisce sportmediaset.it.

Lo scorso 1 luglo, Ronald Koeman ha annunciato la sua decisione di dimettersi dal ruolo di ct dell'Olanda dopo l'eliminazione ai sedicesimi di finale de Mondiale: "Ho deciso di interrompere la mia avventura da ct della nazionale olandese - ha dichiarato Koeman su Instagram -. Abbiamo tutti sognato di fare la storia in questo Mondiale, ma non è successo. Nessuno è più dispiaciuto di me e come allenatore mi prendo ogni responsabilità. Avendo lavorato a lungo e intensamente a contatto con questo staff e questo gruppo di giocatori, non è stata una decisione facile da prendere. Sono grato e voglio ringraziare sinceramente tutti per la dedizione dimostrata durante i miei due mandati da capo allenatore".