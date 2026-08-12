MN - Konè consiglia Maignan: "Può puntare ancora più in alto, anche meglio del Milan..."
Mohamed Koné, estremo difensore classe 2002 della Costa D'Avorio e dello Charleroi è stato raggiunto in esclusiva da Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Questo un estratto delle sue parole su Mike Maignan, idolo e grandissima fonte di ispirazione.
Ecco le sue considerazioni sul potenziale di Maignan, secondo Konè ancora in grado di migliorare nuovamente:
"Mike per noi giovani è un esempio, credo sia attualmente il miglior portiere del campionato italiano perchè quando lo vedi in azione riconosci subito il suo livello. Un livello top è semplicemente fortissimo e un esempio per tutti noi portieri. Forte come Courtois o Donnarumma? Non è necessariamente più forte, ma è sicuramente al loro livello certo. Mike ha tutto per giocare in un top club come il Milan, ma può puntare ancora a più in alto..".
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