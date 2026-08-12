Verso Milan-Manchester United: venerdì pomeriggio la partenza dei rossoneri per la Polonia
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Venerdì pomeriggio il Milan raggiungerà la Polonia in vista dell'ultima amichevole estiva contro il Manchester United in programma sabato
Sabato alle 16.45 a Breslavia il Milan giocherà contro il Manchester United la sua ultima amichevole estiva prima dell'esordio ufficiale in campionato sul campo del Torino in programma domenica 23 agosto alle 20.45. In vista del test contro i Red Devils, i rossoneri raggiungeranno la Polonia venerdì pomeriggio con un volo da Malpensa che decollerà alle 17.00. Lo sbarco del gruppo milanista a Breslavia è previsto intorno alle 18.35.
Dopo l'amichevole contro lo United, il Milan di Ruben Amorim rientrerà subito in Italia, con l'arrivo sempre all'aeroporto di Malpensa in programma alle 21.10 di sabato.
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