Serie A Women, accolto il reclamo della Napoli Women: revocata la penalizzazione di quattro punti

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La Corte Federale d'Appello della FIGC ha accolto il reclamo del Napoli Women in merito alla penalizzazione di quattro punti

Come riporta il sito della FIGC, "la Corte Federale d'Appello della FIGC, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto il reclamo della Napoli Women (Serie A Women) in merito alla penalizzazione di quattro punti da scontare nella corrente stagione sportiva, che viene quindi revocata.



Il club campano era stato sanzionato lo scorso 2 luglio dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare. Prosciolti anche il presidente Marco Bifulco e l'amministratrice delegata Valentina Fistarol".