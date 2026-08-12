Sabatini commenta: “La squadra è buona, non so poi lo spogliatoio che sensazioni ha”
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Sabatini sulla dirigenza e sullo spogliatoio del Milan.
Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, durante la consueta puntata di "Incuide e Martello", Sandro Sabatini ha parlato della situazione attuale del Milan. Queste le sue parole.
"Secondo me la squadra è buona con un difensore, con un centravanti, però che ne so io poi quali sono le sensazioni dello spogliatoio nei confronti della società, perché l'allenatore è comunque uno che va supportato con lo staff e anche con i dirigenti e se permetti io lo dico, un conto se a bordo campo tu hai Tare, e un conto se a bordo campo tu quando ti giri hai dei personaggi che non hanno lo stesso spessore calcistico di Igli Tare. Ecco tutto qua".
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