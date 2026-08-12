Milan, rescisso consensualmente il contratto di Gabriele Minotti
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Il Milan ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto di Gabriele Minotti, difensore classe 2003 che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Milan Futuro
Il Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto di Gabriele Minotti, difensore classe 2003 che nella scorsa stagione ha collezionato 20 presenze e ha segnato un gol con la maglia del Milan Futuro tra campionato di Serie D e Coppa Italia Serie D.
Ecco il comunicato ufficiale pubblica dal club di via Aldo Rossi sul suo sito: "AC Milan comunica di aver rescisso consensualmente il contratto del calciatore Gabriele Minotti. Il Club ringrazia Gabriele per la professionalità che ha dimostrato in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni per la sua carriera".
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