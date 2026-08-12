Avv. Raimondo: “Il mondo è fatto di conoscenze e rapporti, il network conta più di tutto”
Nel suo profilo X, l'avvocato Felice Raimondo ha espresso il suo parere in merito all'importanza dei rapporti e del network che i dirigenti sportivi esperti si costruiscono nel tempo. Queste le sue parole.
"A proposito di dirigenti (italiani e non) con un certo background. Questo mondo è fatto di colleganze e rapporti, non è una tavola bianca dove chiunque può pensare di dipingere un quadro di successo. Ci sono delle regole da rispettare e contesti in cui inserirsi: caratteristiche tipiche di ambienti chiusi dove modalità e network contano quanto se non più della sostanza".
A proposito di dirigenti (italiani e non) con un certo background. Questo mondo è fatto di colleganze e rapporti, non è una tavola bianca dove chiunque può pensare di dipingere un quadro di successo. Ci sono delle regole da rispettare e contesti in cui inserirsi: caratteristiche… https://t.co/RMrQAnu2Pp— Felix (@FeliceRaimondo) August 12, 2026
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