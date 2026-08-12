Pellegatti sottolinea: “Le occasioni di mercato ci sono, bisogna conoscere. Con Galliani sarebbe stato più facile”
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Pellegatti ritorna sul mancato arrivo di Galliani in società al Milan.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della grande occasione che il Milan aveva di poter far tornare Adriano Galliani in dirigenza. Queste le sue parole.
"Bisogna avere le conoscenze, capire, chiedere l'opportunità. Ci sono 15 giocatori al Chelsea in uscita. C'è il Marsiglia che può prendere in considerazione delle uscite, ma lì bisogna telefonare e darsi da fare. Questo con Adriano Galliani sarebbe stato un po' più semplice, basta, non è che era il Milan di Galliani".
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