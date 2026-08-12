Sabatini preoccupato: “Con il Chelsea partita preoccupante perché il Milan ha fatto 0 tiri in porta”
MilanNews.it
Sabatini torna a commentare l’amichevole Chelsea-Milan.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato nella consueta puntata di Incudine e Martello Sandro Sabatini che è tornato a parlare dell'amichevole persa dal Milan per 3-0 contro il Chelsea. Queste le sue parole.
"Non ho visto il filone di gioco contro il Chelsea, è stata una partita preoccupante. Non perché il Milan ha subito troppo, ma perché è stato raccontato che il Milan, il calcio di Amorim... e invece il Milan ha fatto zero tiri in porta. Adesso vediamo".
Pubblicità
News
“Dante” Cardinale e “Virgilio” Galliani. La commedia poco divina dei 4 giorni di vacanzadi Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Gimenez-Porto, le ultime dal Portogallo: la posizione del Milan, la concorrenza della Lazio e i dubbi sulle condizioni fisiche del messicano
Primo Piano
CalciomercatoIl Dortmund non chiude per El Mala del Colonia. Milan in agguato: l'indiscrezione dalla Germania
Antonio VitielloPrimo PianoMilan non ancora pronto, servono ancora acquisti. Summit a Milanello. Maignan e Rabiot: delusione.
Pietro MazzaraPrimo PianoCardinale deve spendere subito per non deludere Amorim. Maignan-Rabiot: così no
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com