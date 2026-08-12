Serie A, i rientranti da tenere d’occhio: Camarda e Chukwueze ripartono da Amorim

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Francesco Camarda e Samuel Chukwueze sono rientrati al Milan e sono pronti a ripartire con Ruben Amorim in panchina

Il calciomercato non vive soltanto di acquisti e cessioni. Ogni estate i club ritrovano giocatori reduci da esperienze in prestito o da una stagione trascorsa lontano dalla Serie A, chiamati a convincere nuovi allenatori e a ritagliarsi un posto nelle rotazioni. C'è chi rientra con un bagaglio di esperienza più ricco rispetto a dodici mesi fa, chi spera in una seconda occasione dopo un'annata complicata e chi, invece, è destinato a ripartire nuovamente.

MILAN, CAMARDA E CHUKWUEZE RIPARTONO DA AMORIM

Tra i rientri più attesi c'è quello di Francesco Camarda. Il classe 2008 torna a Milanello dopo una stagione complicata al Lecce, interrotta dal grave infortunio alla spalla che lo ha costretto a saltare quasi tutto il girone di ritorno. Prima dello stop, però, aveva già scritto una pagina importante della propria carriera segnando il primo gol in Serie A.

Il Milan continua a credere nel suo talento e Ruben Amorim sta valutando di tenerlo in prima squadra come prima alternativa a Gonçalo Ramos. Le indicazioni del precampionato sono incoraggianti: la doppietta realizzata contro il Celtic e l'intesa mostrata con Samuel Chukwueze confermano che il giovane attaccante può ritagliarsi spazio anche tra i grandi.

Proprio Chukwueze sembra essere uno dei giocatori maggiormente valorizzati dal nuovo tecnico portoghese. Dopo una stagione positiva al Fulham, chiusa con 23 presenze, tre gol e quattro assist in Premier League, il nigeriano è tornato a Milanello trovando un allenatore che sembra poterne esaltare le caratteristiche. Amorim lo ha schierato fin dai primi allenamenti come esterno destro a tutta fascia nel proprio 3-4-2-1, in un ruolo simile a quello ricoperto negli anni migliori al Villarreal. Dribbling, uno contro uno e capacità di creare superiorità numerica rappresentano qualità considerate fondamentali dal tecnico, tanto da spingerlo a valutare anche uno spostamento di Saelemaekers sulla corsia opposta pur di garantirgli continuità.

Proprio Chukwueze sembra essere uno dei giocatori su cui il nuovo tecnico portoghese vuole puntare. Dopo una stagione positiva al Fulham, chiusa con 23 presenze, tre gol e quattro assist in Premier League, il nigeriano è tornato a Milanello con caratteristiche che possono risultare particolarmente funzionali al calcio di Amorim. Accelerazione, dribbling e capacità di creare superiorità nell'uno contro uno sono qualità che il tecnico spera di valorizzare, riportandolo magari ai livelli raggiunti negli anni migliori al Villarreal.

Nel precampionato Amorim lo ha provato soprattutto come esterno destro a tutta fascia nel 3-4-2-1, soluzione che potrebbe portare Saelemaekers a essere spostato sulla corsia opposta. Chukwueze può però trovare spazio anche più avanti, nella coppia di trequartisti alle spalle della punta: un'alternativa particolarmente preziosa considerando la lunga assenza di Christian Pulisic per infortunio.

Più incerto, invece, il destino degli altri rientranti, da Yunus Musah ai giovani Christian Comotto e Alphadjo Cissé.