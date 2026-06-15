Mondiali, Belgio-Egitto 1-1: inizia male il Mondiale dei diavoli rossi

Mondiali, Belgio-Egitto 1-1: inizia male il Mondiale dei diavoli rossiMilanNews.it
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Oggi alle 23:10News
di Francesco Finulli
Finisce 1-1 tra Belgio ed Egitto, prima gara valevole per il girone G del Mondiale.

Allo stadio Lumen Field di Seattle è appena andata in scena la prima partita del girone G del Mondiale USA. Finisce 1-1 tra Belgio ed Egitto, in una partita vivace che non ha trovato una vincitrice. Passano in vantaggio gli egiziani con il gol di Ashour al al 19' del primo tempo. I diavoli rossi, nonostante i diversi attacchi, non sono riusciti a trovare il gol del pareggio fino a che, al minuto 66 entra Lukaku e in pochissimi minuti provoca l'autogol di Hany che porta il risultato sil definitivo 1-1. Questa notte, alle ore 00:00, in campo Arabia Saudita-Uruguay per chiudere la prima giornata del girone.

IL TABELLINO DEL MATCH
BELGIO-EGITTO 1-1 
19' Ashour
66' aut. Hany