Bucchioni: "II Milan è sempre più nel caos, il ritardo è clamoroso"

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Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il caos che c'è al Milan che a metà giugno è ancora senza dirigenza e senza allenatore

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha scritto queste parole sul futuro della dirigenza del Milan: "II Milan è sempre più nel caos. A meno di un mese dall'inizio del raduno estivo a Milanello non c'è ancora traccia di un allenatore e del direttore sportivo che dovrà gestire il mercato. II ritardo è clamoroso, sarà difficile recuperare e gestire la situazione in maniera adeguata.

Nuovo ds? Anche qui, in base al nuovo imput di Cardinale che vuol solo stranieri, si parla di due tedeschi, vale a dire Ozek ex Fenerbahce e Krosche dell'Eintracht che però chiede un indennizzo per liberare il suo dirigente. Ma poi, mi chiedo, questi direttori sportivi sono d'accordo sull'allenatore o tutti vanno in direzioni diverse e contrarie? Il caos, appunto".