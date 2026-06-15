Ruben Amorim sarà il 17esimo allenatore straniero nella storia del Milan
Manca solo l'uffiicalità, ma Ruben Amorim si appresta a diventare il nuovo allenatore del Milan. Il portoghese, reduce dalla complicata esperienza alla guida del Manchester United, sarà il 17esimo tecnico straniero nella storia del club rossonero, il terzo lusitano dopo la coppia Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao nella complicata stagione 2024-2025. Di seguito la lista completa degli allenatori stranieri che sono passati dalle parti di Milanello:
1. Herbert Kilpin (Inghilterra) – 1899-1906
2. Ferdi Oppenheim (Austria) – 1922-1924
3. Viktor Hierländer (Austria) – 1924-1926
4. Engelbert König (Austria) – 1928-1931
5. József Bánás (Ungheria) – 1940-1942
6. Lajos Czeizler (Ungheria) – 1949-1952
7. Béla Guttmann (Ungheria) – 1953-1955
8. Héctor Puricelli (Uruguay) – 1955-1956
9. Nils Liedholm (Svezia) – varie esperienze fra 1977 e 1987
10. Óscar Tabárez (Uruguay) – 1996-1997
11. Fatih Terim (Turchia) – 2001
12. Leonardo (Brasile) – 2009-2010
13. Clarence Seedorf (Paesi Bassi) – 2014
14. Siniša Mihajlović (Serbia) – 2015-2016
15. Paulo Fonseca (Portogallo) – 2024
16. Sérgio Conceição (Portogallo) – 2024-2025
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