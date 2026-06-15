Borghi ricorda: “Amorim allo Sporting ha fatto benissimo, ha impostato un’idea di calcio e ha vinto”
Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato l’arrivo, dato ormai per certo, di Ruben Amorim sulla panchina rossonera. Queste le sue parole.
“Chi è Rubena Amorim? lo conosciamo tutti, è uno che ha fatto una discreta carriera da calciatore, ma che ha subito avuto in mente la carriera da allenatore e si è proposto così bene al Casa Pia inizialmente, ma poi soprattutto al Braga, che lo Sporting è andato a pagare per dargli in mano il proprio progetto di rilancio e Amorim allo Sporting ha fatto benissimo perché ha vinto, perché ha impostato un'identità di calcio, un'identità molto specifica che ha valorizzato i giocatori, che ha portato risultati, che ha proiettato ai vertici del calcio portoghese e poi sullo sviluppo un club che era finito un po' indietro rispetto alle sue rivali ovvero Benfica e Porto”.
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