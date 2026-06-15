Borghi ricorda: “Amorim allo Sporting ha fatto benissimo, ha impostato un’idea di calcio e ha vinto”

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Stefano Borghi parla di Amorim e lo descrive come un allenatore capace, che ha fatto bene nelle sue altre esperienze da allenatore tranne che al Manchester United.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato l’arrivo, dato ormai per certo, di Ruben Amorim sulla panchina rossonera. Queste le sue parole.

“Chi è Rubena Amorim? lo conosciamo tutti, è uno che ha fatto una discreta carriera da calciatore, ma che ha subito avuto in mente la carriera da allenatore e si è proposto così bene al Casa Pia inizialmente, ma poi soprattutto al Braga, che lo Sporting è andato a pagare per dargli in mano il proprio progetto di rilancio e Amorim allo Sporting ha fatto benissimo perché ha vinto, perché ha impostato un'identità di calcio, un'identità molto specifica che ha valorizzato i giocatori, che ha portato risultati, che ha proiettato ai vertici del calcio portoghese e poi sullo sviluppo un club che era finito un po' indietro rispetto alle sue rivali ovvero Benfica e Porto”.