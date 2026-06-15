Ordine fa notare: “Sull’amministratore delegato neanche un nome, significa che viene dalla finanza e non ha agenti”

vedi letture

Franco Ordine sottolinea il fatto che non è mai trapelato un nome su chi potrebbe diventare il prossimo amministratore delegato rossonero.

Durante l’ultima puntata di QSVS, Franco Ordine ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della figura dell’amministratore delegato. Queste le sue parole.

“La cosa che non mi spiego e che può avere una spiegazione particolare è che mentre su allenatori e direttori sportivi è uscito di tutto in questo periodo, 77 profili, sulla figura dell'amministratore delegato non è uscito nulla, il che mi fa pensare che mentre sul profilo di allenatore e direttori sportivi c'hanno navigato in mezzo mediatori, agenti, procuratori eccetera, nel caso dell’amministratore delegato, siccome si tratta di qualcuno evidentemente che lavora nell'ambito della finanza, non ci sono procuratori di mezzo e finora non è uscita”.