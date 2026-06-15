Il giornalista Bernabai esprime alcune perplessità in merito alla scelta del Milan sul tecnico

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Il giornalista Roberto Bernabai esprime alcune perplessità sulla scelta del Milan di affidare la panchina a Ruben Amorim

La notizia del giorno in casa Milan è ovviamente la decisione della proprietà di affidare la panchina rossonera a Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, poco tempo fa idolatrato da molti, dopo l'esperienza fallimentare al Manchester United ha visto le sue quotazioni calare vertiginosamente e adesso vuole trovare il suo riscatto. Nel corso dell'ultima puntata di Maracanà in onda su TMW Radio è intervenuto anche il giornalista Roberto Bernabai per commentare questa scelta.

AMORIM AL MILAN: LE PERPLESSITÀ DI BERNABAI

Le parole di Roberto Bernabai, giornalista, sulla scelta del Milan di andare su Ruben Amorim come nuovo allenatore: "Viene da un'esperienza non felice allo United: però è un allenatore di qualità, di discreta esperienza. Mi chiedo perchè si debba andare all'estero quando poi qui in casa ce ne sono di bravi senza panchina. Il Milan ha un problema più importante, quello di configurare un società che abbia una struttura credibile"